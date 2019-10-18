Afganistan'da sivil ölümler en yüksek sayısına ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da, 2019'un ilk 9 ayında 2 bin 563 sivilin öldüğünü açıkladı.

BM Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, bu yılın ilk 9 ayında yaşanan sivil kayıplarında, geçen yılın aynı dönemine göre gözle görülür şekilde artış olduğu bildirildi.

Bu yılın il 9 ayında şiddet olaylarında 2 bin 563 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 5 bin 676 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Bu dönemde, hayatını kaybeden sivillerin 631'inin çocuk ve 261'inin kadın olduğu vurgulanırken, sivil kayıplarının yüzde 62'sinden devlet muhaliflerinin sorumlu tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, sivil kayıplarının artmasındaki en önemli nedenlerden birinin hava saldırıları olduğu belirtildi.

Sivil ölümlerinde artış yaşanmasının nedenlerinden bir diğerinin ise bombalı saldırılar olduğunun altı çizildi.