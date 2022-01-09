Afganistan'da, siyaset bilimci Celal sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı - Son Dakika

Afganistan'da akademisyen ve siyaset bilimci Feyzullah Celal, Taliban aleyhine paylaşımları nedeniyle başkent Kabil'de tutuklandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı.

Celal'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların fotoğraflarını paylaşan Mücahid, "Celal adında radikal bir kişi, halkı sisteme karşı kışkırtan ve halkın onuruyla oynayan sosyal medyadaki yalan yanlış açıklamaları nedeniyle tutuklandı." ifadesini kullandı.

Mücahid'in, Celal'in sosyal medya hesabından alıntıladığı fotoğraflarda, " Pakistan'ın Taliban üzerinde güçlü bir etki sahibi olduğunu, Taliban'ın birçok üst düzey güvenlik görevlisinin Pakistanlı olduğunu ve istihbarat memurlarının çoğunun Pakistan'dan maaş aldığını" iddia eden ifadeler bulunuyor.

Feyzullah Celal'in kızı Hasine Celal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tutuklanmasının ardından babasından hiç haber alamadıklarını belirtti.

Mesajına ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Twitter hesaplarını da etiketleyen Hasine Celal, "Taliban'a babamı derhal serbest bırakması çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, başkent Kabil'de toplanan bir grup kadın, Celal'in tutuklanmasını protesto ederek, serbest bırakılmasını istedi.

Önceki Afganistan hükümetleri ve Taliban'a yönelik eleştirileri ile bilinen Celal, Afganistan'ın en önemli medya kuruluşlarından TOLO TV ve diğer medya organlarının siyasi programlarında sık sık gündemi değerlendiriyordu.

Kabil Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde dersler veren Celal, aynı zamanda Afganistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı adaylarından Mesude Celal'in eşi. Mesude Celal, 2004'te eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye karşı yarışmıştı.