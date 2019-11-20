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Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü
6 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:26 Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, siyaset uzmanı Mücde'nin başkent Kabil'deki evinin yakınında silahlı 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.
Saldırıda Mücde'nin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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