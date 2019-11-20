Son Dakika Haberleri: Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü
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Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü

6 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'da siyaset uzmanı Vahid Mücde öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyaset uzmanı Vahid Mücde, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, siyaset uzmanı Mücde'nin başkent Kabil'deki evinin yakınında silahlı 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Mücde'nin yaşamını yitirdiğini belirten Rahimi, saldırganların bölgeden kaçtığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Siyaset, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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