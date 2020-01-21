Afganistan'da soğuk hava mülteci kampında can aldı - Son Dakika

Afganistan'ın Logar vilayetinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle mülteci kampında kalan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Logar Valiliği Sözcüsü Didar Ahmad Lavang, yaptığı açıklamada, Logar genelinde birkaç gündür kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Soğuk hava nedeniyle Logar merkezindeki Mülteci Kampı sakinlerinden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Lavang, buradaki durumun çok kötü olduğunu belirtti.

Lavang, kar yağışı nedeniyle birçok ilçe merkezine ulaşımın sağlanamadığını kaydetti.