Afganistan'da son 2 ayda 5 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'ın Ghor eyaletinde dün arabasına silahlı saldırı düzenlenen gazeteci Bismellah Adel Aimaq hayatını kaybetti. Aimaq'ın hayatını kaybetmesinin ardından Afganistan'da son 2 ayda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 5'e yükseldi.

Terör saldırılarının ve çatışmaların son bulmadığı Afganistan'da gazetecilere yönelik saldırılar devam ediyor. Ghor eyaletinde yerel bir radyo kanalında görev yapan Bismellah Adel Aimaq, aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ghor eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Radmanesh yaptığı açıklamada, Çagçaran şehrinde 28 yaşındaki Sada-e-Ghor Radyo İstasyonu Baş Editörü Aimaq'ın aracına, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından dün silahlı saldırı düzenlendiği ve Aimaq'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Radmanesh, "Maalesef Sada-e-Ghor Radyosu Baş Editörü Bismellah Adel Aimaq, bu akşam Firoz Koh'da kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Aimaq, 28 yaşındaydı ve 2015 yılından itibaren Sada-e-Ghor radyosunda çalışıyordu" dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını ve hükümetinin ifade özgürlüğü hakkını savunma ve koruma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Taliban ve diğer terörist gruplar, bu tür saldırıları gerçekleştirerek gazetecilerin ve medyanın meşru sesini susturamazlar" ifadelerini kullandı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Son 2 ayda 5 gazeteci hayatını kaybetti

Afganistan'da düzenlenen son saldırının ardından, son 2 ay içinde toplam 5 gazeteci hayatını kaybetti. Son saldırıdan birkaç gün önce ise Enikass Radyo ve Televizyonu'ndan gazeteci Malala Maiwand, işe gittiği sırada aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz ay Gazni Gazeteciler Birliği Başkanı Rahmatullah Nekzad, evinin yakınlarında kendisine düzenlenen silahlı saldırıda vurularak can vermişti.

Kasım ayında ise tanınmış yerel haber sunucusu Yama Siawash'ın aracına düzenlenen bombalı saldırıda yanında bulunan 2 kişi ile birlikte öldürülmüştü.

Radyo Liberty muhabiri Aliyas Dayee ise Kasım ayında aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Afganistan'ın ilk kadın film yönetmeni Saba Sahar ise, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda yaralı olarak kurtulmuştu. - KABİL