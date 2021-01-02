Afganistan'da son 2 ayda 5 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Afganistan'da son 2 ayda 5 gazeteci öldürüldü

02.01.2021 11:39
Afganistan'da son 2 ayda 5 gazeteci öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın Ghor eyaletinde dün arabasına silahlı saldırı düzenlenen gazeteci Bismellah Adel Aimaq hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Ghor eyaletinde dün arabasına silahlı saldırı düzenlenen gazeteci Bismellah Adel Aimaq hayatını kaybetti. Aimaq'ın hayatını kaybetmesinin ardından Afganistan'da son 2 ayda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 5'e yükseldi.

Terör saldırılarının ve çatışmaların son bulmadığı Afganistan'da gazetecilere yönelik saldırılar devam ediyor. Ghor eyaletinde yerel bir radyo kanalında görev yapan Bismellah Adel Aimaq, aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ghor eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Radmanesh yaptığı açıklamada, Çagçaran şehrinde 28 yaşındaki Sada-e-Ghor Radyo İstasyonu Baş Editörü Aimaq'ın aracına, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından dün silahlı saldırı düzenlendiği ve Aimaq'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Radmanesh, "Maalesef Sada-e-Ghor Radyosu Baş Editörü Bismellah Adel Aimaq, bu akşam Firoz Koh'da kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Aimaq, 28 yaşındaydı ve 2015 yılından itibaren Sada-e-Ghor radyosunda çalışıyordu" dedi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını ve hükümetinin ifade özgürlüğü hakkını savunma ve koruma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Taliban ve diğer terörist gruplar, bu tür saldırıları gerçekleştirerek gazetecilerin ve medyanın meşru sesini susturamazlar" ifadelerini kullandı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Son 2 ayda 5 gazeteci hayatını kaybetti

Afganistan'da düzenlenen son saldırının ardından, son 2 ay içinde toplam 5 gazeteci hayatını kaybetti. Son saldırıdan birkaç gün önce ise Enikass Radyo ve Televizyonu'ndan gazeteci Malala Maiwand, işe gittiği sırada aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz ay Gazni Gazeteciler Birliği Başkanı Rahmatullah Nekzad, evinin yakınlarında kendisine düzenlenen silahlı saldırıda vurularak can vermişti.

Kasım ayında ise tanınmış yerel haber sunucusu Yama Siawash'ın aracına düzenlenen bombalı saldırıda yanında bulunan 2 kişi ile birlikte öldürülmüştü.

Radyo Liberty muhabiri Aliyas Dayee ise Kasım ayında aracına düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Afganistan'ın ilk kadın film yönetmeni Saba Sahar ise, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda yaralı olarak kurtulmuştu. - KABİL

Afganistan, Saldırı, Kabil, Radyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da son 2 ayda 5 gazeteci öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Benzia, yeniden antrenmanlara başladı Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Benzia, yeniden antrenmanlara başladı         
11:16
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı         
09:55
Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada         
09:36
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 11:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da son 2 ayda 5 gazeteci öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei