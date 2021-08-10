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Afganistan'da son 24 saatte 12 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı - Son Dakika

Afganistan'da son 24 saatte 12 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı

10.08.2021 15:52
Afganistan'da son 24 saatte 12 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı, System.String[]

Afganistan'ın 12 vilayetinde son 24 saat içinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çatışma çıktı.

Afganistan'ın 12 vilayetinde son 24 saat içinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çatışma çıktı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 12 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 361 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 145 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bu süre içinde düzenlenen operasyonlarda Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Son 10 günde 4 binden fazla kişi yaralandı

Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, çatışma ve saldırılar nedeniyle son 10 günde 4 bin 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların 15 sağlık merkezinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, Afganistan'ın Kunduz, Helmand, Kandahar ve çatışmaların olduğu diğer vilayetlerde yüz binlerce kişinin risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son zamanlarda artan şiddet nedeniyle sivil kayıplarının artmasından endişeli duyulduğu ifade edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamaya göre, çatışmalar nedeniyle birçok kentte elektrik ve su şebekeleri kesildi.

Öte yandan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında Farah, Kapisa, Belh, Baglan vilayetlerinde çatışmalar devam ediyor.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Güvenlik güçleri, Afganistan, Çatışma, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da son 24 saatte 12 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı - Son Dakika


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