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Afganistan'da son 24 saatte 7 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti - Son Dakika

Afganistan'da son 24 saatte 7 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti

04.07.2021 13:41
Afganistan'da son 24 saatte 7 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti, System.String[]

Afganistan'da son 24 saatte Badahşan, Kandahar ve Paktiya vilayetlerinde 7 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti.

Afganistan'da son 24 saatte Badahşan, Kandahar ve Paktiya vilayetlerinde 7 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti.

Badahşan İl Şura Vekili Ahmet Cavid Müceddedi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Kof Ab, Ragistan, Curum, Şahr-i Buzurg ve Yaftal ilçelerine silahlı saldırı düzenlediğini, güvenlik güçlerinin çekilmesiyle bu yerleşimlerin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini söyledi.

Yaşanan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiğini kaydeden Müceddedi, Badahşan'ın 28 ilçesinden 12'sinin Taliban kontrolünde olduğunu bildirdi.

Dün de Badahşan'ın Varduç, Draim, Tegab, Kişim ve Tişkan ilçeleri Taliban kontrolüne geçmişti.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan stratejik bir bölgede yer alıyor.

Değerli lapis taşı madeninin bulunduğu vilayette ayrıca altın gibi değerli madenler de bulunuyor.

Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Pencvai ilçesi de Taliban kontrolüne geçti.

Kandahar Emniyet yetkilileri, Pencvai ilçesine saldıran Taliban militanlarının burada kontrolü sağladığını açıkladı.

Taliban, Eylül 1994'te, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde 50 medrese öğrencisiyle birlikte kurulmuştu ve bu nedenle Kandahar vilayeti örgüt için ayrı bir önem taşıyor.

Öte yandan Paktiya İl Şura Başkanı Abdul Malik Zazai ise militanların, Paktiya'nin Zurmet ilçesini ele geçirdiğini aktardı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde 10 ilçenin ele geçirildiği iddia edildi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre, son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 60 ilçeyi ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 143 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 140'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

Afganistan, Tacikistan, Kandahar, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da son 24 saatte 7 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti - Son Dakika


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