Afganistan'da son 3 ayda şiddet nedeniyle 950 binden fazla kişi evlerinden oldu - Son Dakika

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle son 3 ayda yaklaşık 1 milyon kişinin evlerinden olduğunu açıkladı.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Binefşe Yakubi, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde son zamanlarda artan çatışmaların mültecilerin sayısının da artmasına neden olduğunu söyledi.

Son 3 aydaki şiddet olayları nedeniyle 950 binden fazla kişinin evlerinden olduğunu ifade eden Yakubi, en çok göçün ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde yaşandığını belirtti.

Yakubi, mültecilerin yüzde 77'sinin can güvenliğinden endişeli olduğunu, yüzde 34'ten fazlasının da temiz içme suya erişiminin bulunmadığını kaydetti.

Mültecilerin yüzde 10'undan fazlasının barınma sorunu yaşadığını vurgulayan Yakubi, yaklaşık yüzde 44'ünün ise sağlık hizmetlerine erişemediğinin altını çizdi.

Yakubi, mültecilerin yaklaşık yarısının henüz devletten destek alamadığını kaydederek, "Mülteci sayısının daha da artmaması için tarafların ateşkes yapmasını istiyoruz." dedi.

Herat'tan kaçışlar sürüyor

Ülkenin batısındaki İran sınırında bulunan Herat kentinde, bir yandan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken diğer yandan da kentten kaçışlar sürüyor.

Güvenlik yetkilileri, çatışmalar yüzünden Herat merkezindeki yüzlerce ailenin kenti terk ettiğini belirtti.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah şehrinde yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evlerinden dışarıya çıkamadığı bildirildi.

Helmand Göçmenler İdaresi, binlerce kişinin çatışmaların arasında sıkışıp kaldığını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) de Afganistan'ın güneyindeki Leşkergah'da on binlerce kişinin çatışmalar arasında kaldığından derin endişe duyduklarını açıkladı.

215 Meyvend Kolordu Komutanı General Sami Sadat, dün yaptığı açıklamada, çatışmalarda sivillerin zarar görmemesi için kent sakinlerinin bir an önce Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrini terk etmelerini istemişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.