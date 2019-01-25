Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Son 4 Yılda 45 Bin Güvenlik Görevlisi Öldü

Afganistan'da Son 4 Yılda 45 Bin Güvenlik Görevlisi Öldü

3 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinde son dört yılda 45 bin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Afganistan'da Son 4 Yılda 45 Bin Güvenlik Görevlisi Öldü, System.String[]
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinde son dört yılda 45 bin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Gani, Afganistan'da 45 bin güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği son dört yılda 72 yabancı askerin öldüğünü belirtti.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki sorunların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Gani, bu konuda ABD'nin çaba gösterdiğini kaydetti.

Gani, Taliban'ın yuvasının Pakistan'da olduğunu savunarak, Pakistan'ı Taliban'a destek vermekle suçladı.

Taliban'ın diğer terör örgütleriyle irtibatı olduğunu dile getiren Gani, bu nedenle diğer terör örgütlerinin de Afganistan'da Taliban gölgesinde faaliyet yürüttüğünü vurguladı.

Gani, "ABD kendisi bağımsız bir ülke, ne zaman isterse Afganistan'dan çekilebilir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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