Afganistan'da son bir haftada sel felaketleri nedeniyle en az 90 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da son bir haftada sel felaketleri nedeniyle en az 90 kişi öldü

17.08.2022 11:41
Afganistan'da son bir haftada sel felaketleri nedeniyle en az 90 kişi öldü

Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran sel felaketleri nedeniyle son bir haftada en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran sel felaketleri nedeniyle son bir haftada en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, basına yaptığı açıklamada, Afganistan'ın doğusunda bulunan 6 vilayette son bir haftada şiddetli sel taşkınlarının meydana geldiğini söyledi.

Nangerhar, Paktiya, Host, Logar, Meydan Vardak ve Pervan vilayetlerinde meydana gelen yağışlarda can kaybı yaşandığını aktaran Hakkani, son bir haftada oluşan taşkınlar nedeniyle en az 90 kişinin hayatının kaybettiğini ve bu yüzden çok fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hakkani, afetzedelere gıda ve çadır yardımı yapıldığını belirtti.

Sel mağdurları ise söz konusu yardımların yetersiz olduğunu savundu.

Hakkani, yüzlerce evin ve binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü bildirdi.

Geçen pazartesi yapılan açıklamada sadece Pervan vilayetinde son iki günde meydana gelen seller nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bakanlık verilerine göre, ülke genelinde son 4 ayda yaşanan seller nedeniyle 200'den fazla insan yaşamını yitirdi.

Afganistan Meteoroloji İdaresi, özellikle doğu vilayetleri için sık sık yağış ve sel uyarısı yapıyor.

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Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

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