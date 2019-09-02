Son Dakika Haberleri: Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı: 2 ölü
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Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı: 2 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkezi Faizabad şehrindeki futbol stadyumuna yerleştirilen bombanın, korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi'nin stadyumdan çıkışı sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda General Niyazi ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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