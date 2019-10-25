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Afganistan'da STK çalışanlarına saldırı

34 dakika önce

Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde CHA isimli bir sivil toplum örgütü çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da STK çalışanlarına saldırı, System.String[]

Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde CHA isimli bir sivil toplum örgütü çalışanlarına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Gur Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, sağlık alanında yardım faaliyetleri yürüten örgüt çalışanlarının, Gur'un Pay Kemer bölgesinde Taliban militanlarının silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda bir kadın çalışanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Hatibi, bir kadın çalışanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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