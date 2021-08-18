Afganistan'da sular durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı - Son Dakika

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da karışık süreç devam ediyor. Bugün ilk kez kameralar karşısına geçen Taliban sözcüsü, kendilerine karşı savaşanlar dahil herkesi affettiklerini belirtirken, hükümet cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh (En solda)

"GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI BENİM"

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti. Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, "Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum" dedi.