Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

22.01.2023 09:51
Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.

Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.

Kaynak: AA
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Tacikistan, Afganistan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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