Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban'a operasyon: 22 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Afganistan'da Taliban'a operasyon: 22 ölü

46 dakika önce

Afganistan'ın Helmand vilayetinde Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıda en az 22 militanın öldüğü, çevredeki düğün salonunun ateş altında kalması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan'da Taliban'a operasyon: 22 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Helmand vilayetinde Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıda en az 22 militanın öldüğü, çevredeki düğün salonunun ateş altında kalması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği belirtildi.


Afgan kuvvetleri ülkenin güneyinde yer alan Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde dün gece Taliban'ın bulunduğu bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evin yanındaki bir düğün salonu ateş altında kaldı.


Helmand Vali Sözcüsü Omar Zwak, "Operasyon, Taliban militanlarına yönelik gerçekleşti. Operasyonda Taliban ve El Kaide militanları öldürüldü hem de bir kaç sivil yaşamını yitirdi" dedi.


Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonda 22 militanın öldürüldüğü, 14 militanın ele geçirildiği belirtildi. - HELMAND

Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı
Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:55:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban'a operasyon: 22 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]