Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti

Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 3 polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.Afganistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afganistan'ın Ghor vilayetinde yer alan Firoz Koh şehrinde, Afganistan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'nin (ANDSF) düzenlediği operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğü, 8 militanın yaralandığı ve 3 Afgan polisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.