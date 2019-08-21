Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti
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Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti

14 dakika önce

Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 3 polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan'da Taliban'a operasyon: 40 militan öldürüldü, 3 polis hayatını kaybetti, System.String[]
Afganistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, düzenlenen bir operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğünü ve 3 polisin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Afganistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Afganistan'ın Ghor vilayetinde yer alan Firoz Koh şehrinde, Afganistan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'nin (ANDSF) düzenlediği operasyonda 40 Taliban militanının öldürüldüğü, 8 militanın yaralandığı ve 3 Afgan polisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:48 Kaynak: DHA
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