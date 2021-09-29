Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılar: 8 yaralı - Son Dakika

Kunar'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken Nangarhar'daki saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Afganistan 'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

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