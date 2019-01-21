Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Askeri Kampa Saldırdı: 12 Ölü

Afganistan'da Taliban Askeri Kampa Saldırdı: 12 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü.

Afganistan'da Taliban Askeri Kampa Saldırdı: 12 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü.

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını belirtti.

Mangal, yaklaşık iki saat süren çatışma sonucu 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Maydan Vardak İl Hastanesi Başhekimi Salım Asgarhil, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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