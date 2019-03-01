Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Askeri Konvoya Pusu Kurdu: 4 Ölü

Afganistan'da Taliban Askeri Konvoya Pusu Kurdu: 4 Ölü

20 dakika önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki operasyondan dönen askeri konvoya kurduğu pusu sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Askeri Konvoya Pusu Kurdu: 4 Ölü, System.String[]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki operasyondan dönen askeri konvoya kurduğu pusu sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

Sançarak Kaymakamı Nakibullah Dakik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede birkaç gündür Taliban'a yönelik operasyonun devam ettiğini belirtti.

Operasyonu tamamlayan askerlerin konvoy halinde Sar-i Pul merkezine doğru giderken Sançarak ilçe merkezi çıkışında militanların pususuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Dakik, militanların saldırısında 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Dakik, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 tankın kullanılamaz hale geldiği, 3 askerin esir alındığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:24 Kaynak: AA

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