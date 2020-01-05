Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında bir polis öldü.

Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında bir polis öldü.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmad Bahir, yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki askeri üsse önce intihar, ardından da silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bahir, bir polisin de yaralandığını söyledi.

Bahir, saldırının ardından çıkan çatışmada 9 militanın öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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