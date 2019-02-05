Afganistan'da Taliban Askeri Üsse Saldırdı
1 saat önce
Afganistan'da Taliban militanlarının Kunduz vilayetinde bulunan askeri üsse saldırması sonucu 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Afganistan
'da Taliban militanlarının Kunduz vilayetinde bulunan askeri üsse saldırması sonucu 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü
sözcüsü Enamuddin Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, merkeze bağlı Taluke bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu birkaç askerin öldüğünü söyledi.
Kunduz İl Şura Başkanı Yardımcısı Safiullah Amiri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların askeri üsse düzenlediği saldırıda 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Amiri, saldırıda 20 askerin yaralandığını kaydetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı da saldırının ardından yaşanan çatışmada 22 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA
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