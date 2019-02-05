Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Askeri Üsse Saldırdı

Afganistan'da Taliban Askeri Üsse Saldırdı

1 saat önce

Afganistan'da Taliban militanlarının Kunduz vilayetinde bulunan askeri üsse saldırması sonucu 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban Askeri Üsse Saldırdı, System.String[]
Afganistan'da Taliban militanlarının Kunduz vilayetinde bulunan askeri üsse saldırması sonucu 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, merkeze bağlı Taluke bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu birkaç askerin öldüğünü söyledi.

Kunduz İl Şura Başkanı Yardımcısı Safiullah Amiri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların askeri üsse düzenlediği saldırıda 25 asker ile 3 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Amiri, saldırıda 20 askerin yaralandığını kaydetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı da saldırının ardından yaşanan çatışmada 22 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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