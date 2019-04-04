Afganistan'da Taliban Bala Murgab İlçesine Saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesine saldırması sonucu 30 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesine saldırması sonucu 30 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.



Bala Murgab Kaymakamı Abdul Varis Şirzad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.



Saldırı sonucu 30 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şirzad, çok sayıda güvenlik görevlisinin de yaralandığını ve esir düştüğünü söyledi.



Şirzad, saldırıda ilçenin çoğu bölgesinin örgüt kontrolüne geçtiğini vurguladı.



Badgis Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu beş karakolun kontrolünü sağladıklarını iddia etti.

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