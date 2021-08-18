Afganistan'da Taliban bayrak yürüyüşünde kalabalığın üzerine ateş açtı - Son Dakika

Taliban, Afganistan Bağımsızlık Günü anmalarında ulusal bayrağın kaldırılmasına karşı çıkan yüzlerce protestocuya ateş açtı.
Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar'ın vilayet merkezi Celalabad'da, ülkede 19 Ağustos 1919'da İngiliz hakimiyetinin son bulmasının yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla yüzlerce kişiden oluşan bir kalabalık toplandı.
Associated Press'e (AP) göre, araçlar eşliğinde ellerinde Afgan ulusal bayrağıyla yürüyüş düzenleyen kalabalığın astığı bazı bayraklar Taliban güçlerince indirildi.
Taraflar arasında gerilimin hızla tırmanmasının ardından Taliban güçleri kalabalığın üzerine ateş açtı.
Bir sağlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
El Cezire ise olayda en az 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, ülke bayrağının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda kararı kurulacak "hükümet"in vereceğini söylemişti.
Kaynak: AA
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