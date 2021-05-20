Afganistan'da Taliban bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika

Militanlar 5 Mayıs'ta Baglan vilayetinin Burka ve 12 Mayıs'ta da Kabil yakınlarındaki Maydan Vardak vilayetinin Narh ilçesini ele geçirmişti.

Öte yandan Taliban militanları bununla birlikte son bir ay içerisinde 3 ilçenin kontrolünü sağlamış oldu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Devlet Şah ilçe merkezindeki tüm karakolların Taliban kontrolünü geçtiğini iddia etti.

Savunma Bakanlığı ise ilçe merkezinde Taliban'a yönelik operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Saldırı sonucu güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini ifade eden Sengerval, böylece ilçe merkezinin kontrolünü militanların ele geçirdiğini belirtti.

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