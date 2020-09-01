Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü - Son Dakika

Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdulrahman Mangel, basına yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracın bina girişinde patlatılmasının ardından iki militanın polis merkezine girerek rastgele ateş açtığını söyledi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu