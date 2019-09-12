Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: En az 4 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri karargahı hedef alan intihar saldırısında en az 4 asker yaşamını yitirdi.



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, bomba yüklü araçla düzenlendiğini belirttiği saldırıda 3 askerin de yaralandığını duyurdu.