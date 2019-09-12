Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: En az 4 ölü, 3 yaralı
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Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: En az 4 ölü, 3 yaralı

2 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri karargahı hedef alan intihar saldırısında en az 4 asker yaşamını yitirdi, 3 asker de yaralandı

Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: En az 4 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri karargahı hedef alan intihar saldırısında en az 4 asker yaşamını yitirdi.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, bomba yüklü araçla düzenlendiğini belirttiği saldırıda 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

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Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:15 
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