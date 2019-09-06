Afganistan'da Taliban Farah vilayetine saldırdı

Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine saldırdı.

Farah Valiliği Sözcüsü Gulam Faruk Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezine dört koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Barikzey, hala devam eden çatışmalarda her iki tarafın da kayıplar verdiğini söyledi.

Sözcü Barikzey, militanların Farah merkezine bağlı bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini de kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından Farah merkezinin çoğunun kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.