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Afganistan'da Taliban, geçici hükümet ilanının ardından ilk kez büyük çaplı atama yaptı - Son Dakika

Afganistan'da Taliban, geçici hükümet ilanının ardından ilk kez büyük çaplı atama yaptı

08.11.2021 12:52
Afganistan'da Taliban, geçici hükümet ilanının ardından ilk kez büyük çaplı atama yaptı

Afganistan'da Taliban yönetimi, eylül ayında geçici hükümet ilanının ardından ilk kez büyük çaplı atama gerçekleştirdi.

Afganistan'da Taliban yönetimi, eylül ayında geçici hükümet ilanının ardından ilk kez büyük çaplı atama gerçekleştirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, ülkenin 17 vilayetine yeni vali, 15 vilayetine vali yardımcısı ve 10 vilayetine emniyet müdürü ataması yapıldığını belirtti.

Mücahid, başkent Kabil'de Kari Beryal'in valilik, Velican Hamza'nın emniyet müdürlüğü görevine getirildiğini söyledi.

Bu arada, Taliban yönetimi, kolordu komutanlıklarının isimlerini değiştirerek geçmiş yılların bahar aylarında eski hükümet güçlerine düzenledikleri operasyonlara verdikleri isimleri koydu.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığının adının El Fetih, Kunduz'daki 217 Pamir Kolordu Komutanlığının adının Ömeri, Kandahar'daki 205. Atal Kolordu Komutanlığının adının El Bedir, Lagman vilayetindeki 201. Silab Kolordu Komutanlığının adının Halid Bin Velid, Paktiya vilayetindeki 203. Tunder Kolordu Komutanlığının adının Mansuri, ülkenin batısında bulunan Herat vilayetindeki 207. Zafer Kolordu Komutanlığının adının El Faruk, Helmand vilayetindeki 2015. Meyvand Kolordu Komutanlığının adının Azm olarak değiştirildiği bildirildi.

Taliban yönetiminin askeri ve sivil alanlardaki değişiklik yapma kararı, son zamanlarda terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını artırmasının ardından geldi.

DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da, örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan 8'den fazla silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

Örgütün 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan, Taliban yönetimi, geçen haftalarda, Taliban saflarını temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı. Komisyonun görevinin Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan çıkartılarak cezalandırmak olduğu bildirilmişti.

Afganistan, Hükümet, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban, geçici hükümet ilanının ardından ilk kez büyük çaplı atama yaptı - Son Dakika


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