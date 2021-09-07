Afganistan'da Taliban, "geçici hükümet"ini açıkladı (2) - Son Dakika

Taliban hükümetinde öne çıkan isimler şunlar oldu:

Mücahid, "Başbakan vekili" görevine Hasan'ın getirildiğini belirtirken yardımcılığı için Molla Abdulgani Birader ve Abdusselam Hanefi'yi görevlendirdiklerini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid , Kabil 'de düzenlediği basın toplantısında "geçici hükümette" yer alacak isimleri duyurdu.

Afganistan 'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı.

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