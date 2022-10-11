Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Doha'da

Afganistan 'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Rahmet el-Hak Fadıl, temaslarda bulunmak üzere gittiği Doha 'da, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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