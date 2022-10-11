Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Doha'da

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Rahmet el-Hak Fadıl, temaslarda bulunmak üzere gittiği Doha'da, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ile bir araya geldi.
Katar haber ajansının bildirdiğine göre, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili iş birliğine dair konular ele alındı.
Görüşmede eğitim, sağlık, insani yardımlar ve ortak öneme sahip konuların da ele alındığı kaydedildi.
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