Afganistan'da Taliban hükümeti, TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban hükümeti, TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak

22.04.2022 19:43
Afganistan'da Taliban hükümeti, TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklamaya hazırlanıyor.

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklamaya hazırlanıyor.

Geçici hükümetin sözcüsünün yardımcısı İnamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına TikTok ve PUBG'nin yasaklanması için talimat gönderildiğini söyledi.

Karara gerekçe olarak "bu uygulamaların gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesini" gösteren Samangani, kararın hükümetin kabine toplantısında alındığını belirtti.

Öte yandan, PUBG oyununun eski hükümette de yasaklanması gündeme gelmişti.

TikTok, Afganistan gençleri arasında çok popüler ve eğlence kaynaklarından biri olarak görülüyor.

Ülkedeki diğer popüler sosyal medya ağları arasında Facebook ve WhatsApp bulunuyor.

DataReportal'ın ocak ayında yayımladığı verilere göre, yaklaşık 39 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla kişi internet kullanıyor.

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Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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