Afganistan'da Taliban ile çatışmada 11 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Şahrek Kaymakamı Muhammed Kabiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrek'in Kamanç bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

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