Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü

Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.

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Logar Valiliği Sözcüsü Didar Leveng, basına yaptığı açıklamada, militanların Logar'ın Hoşi ilçesine bağlı Baladeh köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 4 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Leveng, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Leveng, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü - Son Dakika Dünya

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