Afganistan'da Taliban ile çatışmada 9 korucu öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Çatışmada, Taliban'ın da kayıp verdiğini ifade eden İkbali, militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Şolgara Emniyet Müdürü Sayed Arif İkbali, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şolgara'nın Dalan köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

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