Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 korucu öldü - Son Dakika

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 korucu hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'ın Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 2 korucunun hayatını kaybettiğini, 3 militanın da öldürüldüğünü ifade eden Azer, 2 korucu ve 4 militanın ise yaralandığını bildirdi.

Azer, saldırının püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.