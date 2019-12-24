Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 korucu öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 korucu öldü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 korucu öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 korucu hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'ın Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 2 korucunun hayatını kaybettiğini, 3 militanın da öldürüldüğünü ifade eden Azer, 2 korucu ve 4 militanın ise yaralandığını bildirdi.

Azer, saldırının püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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