Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaymakam Mazlumyar, çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini kaydetti.

Bağlan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

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