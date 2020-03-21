Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi ilçesi Bağlan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi ilçesi Bağlan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.

Bağlan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Mazlumyar, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.

Kaymakam Mazlumyar, çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:08 Kaynak: AA

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