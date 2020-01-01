Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, AA muhabirine, militanların Darkad'ın Kara Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Esir, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 16 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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