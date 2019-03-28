Afganistan'da Taliban ile Deaş Arasında Çatışma Çıktı
1 saat önce
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Çapadere ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı.
Afganistan
'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Çapadere ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı.
Kunar Valisi Abdul Sattar Mirzakval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çapadere ilçesinde Taliban ve DEAŞ militanları arasında çatışma çıktığını belirtti.
Mirzakval, çatışmada 17 DEAŞ üyesi ile 2 Taliban militanının öldüğünü, 15 DEAŞ'lı terörist ile 10 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.
Çapadere Kaymakamı Halilullah Halili de DEAŞ üyelerinin, çatışma sonucu Taliban kontrolündeki Dere-i Nanglam ve Dere-i Digel bölgelerini ele geçirdiğini ifade etti.
Halili, çatışma nedeniyle 2 bin ailenin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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