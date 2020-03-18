Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 3 asker öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 3 asker öldü

11 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 3 asker öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesi, Kuti Kara ve Bagavi bölgelerindeki askeri karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmalarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 5 askerin de yaralandığını belirtti.

Amani, çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını kaydetti.

Amani, takviye birliklerin bölgelere ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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