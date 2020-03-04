Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü, System.String[]

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların Uruzgan'ın Neyçen bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden İbadi, 7 polisin de yaralandığını söyledi.

İbadi, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu genci gasp eden şahısların görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı
Kendini gasp ettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:50:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]