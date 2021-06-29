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Afganistan'da Taliban ilerleyişini sürdürüyor: Ülkede son durum ne? - Son Dakika
BBC

Afganistan'da Taliban ilerleyişini sürdürüyor: Ülkede son durum ne?

29.06.2021 16:45
Afganistan'da Taliban ilerleyişini sürdürüyor: Ülkede son durum ne?, System.String[]

Afganistan'da ABD ve NATO güçlerinin çekilme tarihi yaklaşırken, Taliban da ülkenin farklı yerlerinde saldırılar düzenlemeyi ve bazı noktaların kontrolünü ele geçirmeyi sürdürüyor.

Afganistan'da ABD ve NATO güçlerinin çekilme tarihi yaklaşırken, Taliban da ülkenin farklı yerlerinde saldırılar düzenlemeyi ve bazı noktaların kontrolünü ele geçirmeyi sürdürüyor.

Son günlerde çatışmaların Afganistan'ın kuzey ve orta bölgelerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Taliban'ın en güçlü olduğu bölge olan güneyin ötesine geçerek, diğer yerlerde de hakimiyet kurmaya çalıştığı yorumunu yapıyor.

Afganistan'ın ortasında bulunan ve bugüne kadar çatışmaların pek yoğun görülmediği Bamiyan eyaletinin Emniyet Sözcüsü Humayun Elhani, Taliban'ın bazı kontrol noktalarına saldırdığını ve gece boyunca yoğun çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Reuters haber ajansı, ülkenin orta kesimlerinde yer alan bir diğer eyalet Gazni'deki Mukur bölgesinin Taliban'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Taliban, aylardır Mukur'u kuşatma altında tutuyordu. Gazni Sağlık Direktörü Zahir Şah Nekmal, Pazartesi sabahı Mukur'daki bir sağlık merkezinin bombalandığını ve beş sağlık çalışanının yaralandığını açıkladı.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Badakşan eyaletine yönelik Taliban saldırısının ise güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Ayrıca, Taliban geçen hafta ele geçirdiği Tacikistan sınırındaki kritik öneme sahip Şir Han Bendar Sınır Kapısı'nın da kontrolünü elinde tutuyor.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Şefikullah Atayi, Taliban'ın sınır kapısından sorumlu idari görevlere kendi isimlerini atadığını ancak iki ülke arasında bu noktadan yapılan ticaretin durduğunu söyledi.

Taliban: Şir Han Bendar Sınır Kapısı'nın idaresi için görevli atadık

Taliban sözcüsü de, sınır kapısının idaresi için görevli ataması yaptıklarını ve bu kapının insan giriş-çıkışları için açık olacağını duyurdu.

Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın son dönemde artan saldırılarının halkta kaygı yarattığını söyledi.

Avdullah, "Tüm siyasileri ve yerel yöneticileri güvenlik güçlerini desteklemeye çağırıyorum. Taliban, güç kullanarak iktidara gelemeyecek" dedi.

Afganistan Savunma Bakanlığı da, Taliban'a yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ve bunun sonucunda örgüte büyük kayıplar verdirildiğini açıkladı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, Afgan basınında son dönemde yapılan yorumlarda Taliban'ın saldırılarını artırmasının arkasında ABD'nin askerlerini çekmesinde kısa bir süre sonra hükümetin düşeceğine dair söylenti ve beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor.

ABD, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında çekilmeyi tamamlamak istiyor

ABD ve NATO müttefikleri, yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor.

Biden, 1 Mayıs'ta başlayan geri çekilmenin New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binaları ve Washington'daki Pentagon'a uçaklarla düzenlenen saldırıların 20'nci yılı olan 11 Eylül 2021'de tamamlanmasını hedefliyor.

ABD, 2001 yılında yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan El Kaide örgütü ve lideri Usame bin Ladin'i sorumlu tutmuş ve bin Ladin'in burada koruma altında olduğu gerekçesiyle Afganistan'a önce hava, sonra kara operasyonu başlatmıştı.

Aradan geçen 20 yılın ardından çekilmenin başladığı bu dönemde en önemli gündem maddesini başta Kabil olmak üzere Afganistan'daki kritik noktaların güvenliği oluşturuyor. Afganistan'da halen Taliban etkili bir güç olmayı sürdürüyor.

Afganistan'da Taliban ilerleyişini sürdürüyor: Ülkede son durum ne?

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Son Dakika Dünya Afganistan'da Taliban ilerleyişini sürdürüyor: Ülkede son durum ne? - Son Dakika Dünya

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