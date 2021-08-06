Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Nimruz Vali Yardımcısı Ruhgul Hayirzad, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc şehrine saldırı düzenlediğini söyledi. Hayirzad, saldırı sonucu Zaranc şehrinin tamamen militanların kontrolüne geçtiğini belirtti.

KAMU BİNALARI DA TALİBAN KONTROLÜNDE

Öte yandan Nimruz Milletvekili Gul Ahmet Nurzad da Taliban'ın Zaranc şehrindeki tüm kamu binalarını kontrol ettiğini kaydetti.

VİLAYET MERKEZİ ÇATIŞMA YAŞANMADAN TESLİM EDİLDİ

Vilayet merkezinin çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini ifade eden Nurzad, emniyet yetkililerinin umursamazlığı yüzünden Zaranc'ın Taliban'ın eline geçtiğini kaydetti.

AİLELER İRAN SINIRINA KAÇTI

Nurzad, vilayet merkezinin yanı sıra Nimruz Havalimanı'nın da Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirterek vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçmesiyle yüzlerce ailenin İran'a geçmek için sınıra doğru ilerlediğini sözlerine ekledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise Nimruz vilayetinin tamamen kontrollerine geçtiği iddia edildi.

Öte yandan 2016'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezi kısa süreliğine Taliban kontrolüne geçmişti.

AFGANLARIN TÜRKİYE'YE GEÇİŞLERİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

ABD'nin askeri güçlerinin tamamını Afganistan'dan çekmesi için geri sayım devam ederken ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından Türkiye'ye geçişlerde de artış oldu. Türkiye'nin İran sınırına yakın kentlerinden paylaşılan bazı görüntülerde yeni bir düzensiz göç dalgasının yaşandığı gözler önüne serildi.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

4 VİLAYET DAHA SALDIRI ALTINDA

Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında.

TALİBAN ÜLKENİN YÜZDE 80'İNİ İDARE EDİYOR

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM'ye göre Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybederken Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.