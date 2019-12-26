Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika Dünya

Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu

6 saat önce

Afganistan'da salı günü Taliban tarafından kaçırılan 27 Halk Barış Hareketi üyesi serbest bırakıldı.

Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu, System.String[]

Afganistan'da salı günü Taliban tarafından kaçırılan 27 Halk Barış Hareketi üyesi özgürlüğüne kavuştu.


Ülkenin Herat şehrinden batıdaki Farah şehrine giden altı araçlık konvoy silah zoruyla durdurulmuş, Taliban ile mevcut hükümet arasında uzlaşı sağlamak için kurulan hareketin üyeleri rehin alınmıştı.

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Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:57 
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