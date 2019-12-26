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Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu
6 saat önce
Afganistan'da salı günü Taliban tarafından kaçırılan 27 Halk Barış Hareketi üyesi serbest bırakıldı.
Afganistan'da salı günü Taliban tarafından kaçırılan 27 Halk Barış Hareketi üyesi özgürlüğüne kavuştu.
Ülkenin Herat şehrinden batıdaki Farah şehrine giden altı araçlık konvoy silah zoruyla durdurulmuş, Taliban ile mevcut hükümet arasında uzlaşı sağlamak için kurulan hareketin üyeleri rehin alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:57
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