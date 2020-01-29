Afganistan'da Taliban'ın karakola düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban'ın karakola düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi öldü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban'ın karakola düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi öldü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, basına yaptığı açıklamada, militanların ilçedeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sadi, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Sadi, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 30'dan fazla güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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