Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılabilir - Son Dakika

Taliban kaynakları, Afganistan'da kurulan geçici hükümetin 11 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacağını öne sürdü.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yeni geçici hükümetin kurulduğunu duyurmuş, yeni kurulan hükümette Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hassan Ahund'un başbakan olarak yer alacağını açıklamıştı. Taliban kaynakları basına verdiği demeçte, Afganistan'da kurulan geçici hükümetinin 11 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacağını belirtti. Yemin törenine ise şu ana kadar Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran'ın davet edildiği aktarıldı. Basında yer alan haberlerde ise, yeni hükümetin kapsayıcı olmaması nedeniyle Rusya'nın törene katılmayabileceği iddia edildi.

Yemin töreni, Afganistan'a ABD askeri harekatının başlatılmasının ana nedeni olan 11 Eylül terör saldırısının 20'nci yıldönümüne denk gelecek.

(İHA)