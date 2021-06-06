Afganistan'da Taliban'ın saldırısı sonucu 15 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesine düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda emniyet müdürü ve 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, basına yaptığı açıklamada, militanların önce bomba yüklü araçla Kaysar ilçe merkezindeki emniyet müdürlüğü binasını hedef aldığını ve ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda Kaysar İlçe Emniyet Müdürü Seyfurrahman Dihzad ile 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, 37 güvenlik görevlisinin de militanlar tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Nuri, Taliban'ın Kaysar merkezinin birçok bölgesini kontrolüne geçirdiğini, destek gücü ulaşmadığı halinde ilçenin tamamen Taliban'ın eline geçeceğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilçe emniyet müdürlüğüyle çok sayıda karakolun kontrollerine geçtiği iddia edildi.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.