Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 11 polis hayatını kaybetti
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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi.
Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, basına yaptığı açıklamada, militanların Şor Tepe ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16
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