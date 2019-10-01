Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 11 polis hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 11 polis hayatını kaybetti

46 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi

Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 11 polis hayatını kaybetti, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi.


Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, basına yaptığı açıklamada, militanların Şor Tepe ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor
Hollanda'da polis, papağanı da gözaltına aldı Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:03:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 11 polis hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]