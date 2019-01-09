Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Karakola Saldırdı: 13 Ölü

Afganistan'da Taliban Karakola Saldırdı: 13 Ölü

31 dakika önce

I Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban Karakola Saldırdı: 13 Ölü, System.String[]
MEZAR-I Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin öldüğü bildirildi.

Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çaharbulak'taki polis karakoluna saldırması sonucu 13 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Farhad, saldırının ardından gönderilen destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban ise saldırıda 24 asker ve polisin öldüğünü iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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