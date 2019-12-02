Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü

7 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad İlçesi Kaymakamı Hayatullah Hayat'ın evine düzenlediği silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad İlçesi Kaymakamı Hayatullah Hayat'ın evine düzenlediği silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Sayyad İlçesi Kaymakamı Hayatullah Hayat'ın ilçe merkezindeki evine silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, kaymakamın bir oğluyla amcasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, Kaymakam Hayat'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Amani, saldırıda üç kişinin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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