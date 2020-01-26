Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü - Son Dakika

Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 8 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban korucu karakoluna saldırdı: 8 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 8 korucu hayatını kaybetti.

Cüzcan Emniyet Müdürü Abdul Vahid Vicdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'ın Mengutey bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Vicdan, saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 korucuyla 2 sivilin de yaralandığını dile getirerek çıkan çatışmada 2 militanın da öldürüldüğünü kaydetti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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